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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 5:14 13.07.2018 - 05:14

Лондон. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не стала слушать его советы по Brexit.

Как сообщалось, правительство Великобритании предпочло "мягкий" вариант вывода страны из ЕС - без полного отказа от действующих торговых и экономических соглашений. Но при этом Лондон отказался от идеи обеспечить компаниям и организациям сферы услуг, включая банковский сектор, беспрепятственный доступ к единому рынку.

"Я бы сделал это совсем по-другому. На самом деле я говорил Терезе Мэй, как это сделать, но она не согласилась, она не послушала меня. Я бы сказал, что она, вероятно, пошла противоположным путем", - сказал Д.Трамп в интервью изданию The Sun.

По мнению президента США, новый план Brexit "немного отличается от того, за что голосовали люди".

"Это не та сделка, о которой шла речь в ходе референдума. Я знаю, что у них было много отставок. Так что многим это не нравится", - заявил он.

"Она должна вести переговоры наилучшим способом, который она знает. Но это очень плохо, то, что происходит", - добавил Д.Трамп.

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