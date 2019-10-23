Этот контент был опубликован 23 октября 2019 г. 14:56

***Президент пообещал в среду сделать заявление по ситуации в регионе

Вашингтон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что в урегулировании ситуации на границе Турции и Сирии достигнуты успехи, и пообещал сделать заявление по этому поводу в 11:00 местного времени (18:00 мск).

"Большой успех на турецко-сирийской границе. Создана зона безопасности! Установлен режим прекращения огня, и военные операции завершены. Курды - в безопасности, и прекрасно работают с нами (США - ИФ)", - написал он в Twitter.

"Я выступлю с заявлением в 11:00 из Белого дома. Спасибо вам!" - отметил Трамп.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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