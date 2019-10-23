Этот контент был опубликован 23 октября 2019 г. 15:05

*** Обещает позже сделать заявление по ситуации в регионе

Вашингтон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что в урегулировании ситуации на границе Турции и Сирии достигнуты успехи, и пообещал сделать заявление по этому поводу в 11:00 местного времени (18:00 мск).

"Большой успех на турецко-сирийской границе. Создана зона безопасности! Установлен режим прекращения огня, и военные операции завершены. Курды - в безопасности, и прекрасно работают с нами (США - ИФ)", - написал он в Twitter.

"Я выступлю с заявлением в 11:00 из Белого дома. Спасибо вам!" - отметил Трамп.

Также Трамп упомянул, что в настоящий момент обеспечена охрана пленных боевиков группировки ИГ (запрещена в РФ).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ в приграничных районах на северо-востоке Сирии. В конце прошлой недели в ходе визита в Турцию вице-президента США Майкла Пенса была достигнута договоренность о приостановке Анкарой на пять дней операции на одном из участков сирийско-турецкой границы.

Накануне по итогам переговоров в Сочи президентов России и Турции был принят меморандум. Согласно документу, начиная с 12:00 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

Российские военные полицейские и сирийские пограничники будут содействовать выводу подразделений курдских сил и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы. Вывод должен завершиться в течение 150 часов после 12:00 23 октября 2019 года, отмечается в меморандуме.

"С этого момента начинается совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы", - говорится в меморандуме.

Военная операция Турции на северо-востоке Сирии прекращается, заявил накануне глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Сочи лидеров России и Турции

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