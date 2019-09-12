Этот контент был опубликован 13 сентября 2019 г. 0:26

Вашингтон. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит, что Израиль размещал вокруг Белого дома в Вашингтоне устройства наблюдения.

"Не думаю, что израильтяне шпионят за нами. Я считаю, что в это трудно поверить", - заявил Трамп журналистам.

"Все возможно, но я не верю в это", - добавил он.

Ранее в четверг американское издание Politico опубликовало сообщение, согласно которому администрация США подозревает Израиль в размещении прослушивающих устройств у Белого дома.

К такому выводу администрация пришла после заявлений трех бывших представителей властей о слежке Израиля. По их данным, ФБР и ЦРУ провели расследование и сделали вывод, что Израиль причастен к слежке за Белым домом.

ФБР и ЦРУ комментировать ситуацию отказались.

Руководитель администрации Трампа также заявил, что администрация "не комментирует вопросы, связанные с безопасностью или разведкой".

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