Лондон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в среду в интервью британской передаче "Good Morning Britain", что хотел бы отслужить в американской армии, если бы мог, но отправляться бы воевать во Вьетнам не стал.

"Я бы не был против этого", - заявил он, отвечая на вопрос журналиста, хотел бы он, если бы у него была такая возможность, отслужить в армии.

"Это было бы для меня честью. Но я думаю, что я компенсирую это (то, что не служил в армии - ИФ) прямо сейчас. Я думаю, что быстро компенсирую это сейчас, потому что мы реформируем и выводим нашу армию на небывалый уровень", - добавил президент.

Кроме того, он негативно высказался о гражданской войне во Вьетнаме, отправки куда в качестве американского военнослужащего он в свое время избежал, поскольку врач диагностировал у него пяточную шпору. Из-за этого недуга Трампа признали негодным к военной службе.

"Мне никогда не нравилась та война, скажу я вам честно. Я думаю, что это была ужасная война. Я думаю, что это было очень далеко, и в то время никто не слышал об этой стране (о Вьетнаме - ИФ). Сейчас у них все хорошо", - отметил Трамп.

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