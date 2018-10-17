Трамп заявил, что не имеет отношения к пытавшимся повлиять на выборы 2016 года хакерам из России
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Вашингтон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в интервью агентству "Ассошиэйтед Пресс" заявил, что у него нет каких-либо связей с "российскими хакерами", которые якобы пытались повлиять на исход президентских выборов в США 2016 года.
"Они не имеют ни малейшего отношения ко мне. Сколько их? Только 28 человек? Они не имеют ни малейшего отношения ко мне", - сказал президент.
При этом Д.Трамп обвинил некоторых из этих лиц в помощи его сопернику на выборах 2016 года - экс-госсекретарю США демократу Хиллари Клинтон. "Они были хакерами из Москвы. Некоторые из них поддерживали Хиллари Клинтон. Они не имеют ни малейшего отношения ко мне", - подчеркнул президент США.
Спецпрокурор Роберт Мюллер и его команда с мая 2017 года пытаются выяснить, существуют ли связи между членами предвыборного штаба Д.Трампа и Россией, и вмешивалась ли Россия в президентские выборы в США в 2016 году. Российская сторона неоднократно подобные обвинения отвергала.
1аю ар ан
Интерфакс