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Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 9:38 17.10.2018 - 09:38

Вашингтон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в интервью агентству "Ассошиэйтед Пресс" заявил, что у него нет каких-либо связей с "российскими хакерами", которые якобы пытались повлиять на исход президентских выборов в США 2016 года.

"Они не имеют ни малейшего отношения ко мне. Сколько их? Только 28 человек? Они не имеют ни малейшего отношения ко мне", - сказал президент.

При этом Д.Трамп обвинил некоторых из этих лиц в помощи его сопернику на выборах 2016 года - экс-госсекретарю США демократу Хиллари Клинтон. "Они были хакерами из Москвы. Некоторые из них поддерживали Хиллари Клинтон. Они не имеют ни малейшего отношения ко мне", - подчеркнул президент США.

Спецпрокурор Роберт Мюллер и его команда с мая 2017 года пытаются выяснить, существуют ли связи между членами предвыборного штаба Д.Трампа и Россией, и вмешивалась ли Россия в президентские выборы в США в 2016 году. Российская сторона неоднократно подобные обвинения отвергала.

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