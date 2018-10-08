Трамп заявил, что не планирует увольнять замглаву Минюста Рода Розенстайна
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Вашингтон. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается отправлять в отставку заместителя министра юстиции Рода Розенстайна, курирующего расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве РФ в президентские выборы в 2016 году.
"Я рассчитываю поработать с ним, и это будет здорово. Мы поговорим в самолете", - сказал президент в понедельник журналистам на лужайке возле Белого дома.
"У нас хорошие взаимоотношения", - подчеркнул он.
В конце сентября местные СМИ сообщали, что Р.Розенстайн подал в отставку. Однако позднее после визита в Белый дом Р.Розенстайн объявил о том, что слухи о его готовящейся отставке не соответствуют действительности.
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Интерфакс