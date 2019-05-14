Этот контент был опубликован 14 мая 2019 г. 18:41

Вашингтон. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что не поручал генпрокурору США Уильяму Барру проверять обоснованность начала расследования предполагаемого российского вмешательства в выборы США в 2016 году, однако приветствовал действия генпрокурора.

"Я не просил его сделать это. Я не знал об этом, но полагаю, что он сработал отлично", - сказал он журналистам во вторник.

При этом он напомнил, что согласно выводам спецпрокурора Роберта Мюллера, никакого сговора между предвыборным штабом и РФ не было.

"Это (обвинения в сговоре - ИФ) был величайший обманом против народа нашей страны", - отметил Трамп.

Ранее газета New York Times сообщила, что Барр назначил федерального прокурора в штате Коннектикут Джона Дарема для оценки обоснованности расследования предполагаемого российского вмешательства в выборы США в 2016 году.

По данным двух осведомленных источников издания, Барр поручил Дарему изучить истоки расследования Роберта Мюллера.

В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений в препятствовании правосудию против Трампа, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора. Барр пришел к выводу, что нет достаточных оснований для предъявления президенту обвинений.

Позднее Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада Мюллера.

1аю ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!