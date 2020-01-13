Этот контент был опубликован 13 января 2020 г. 1:33

Вашингтон. 13 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп сообщил, что не против переговоров с Ираном, если власти страны откажутся от ядерного оружия и не будут убивать свой народ.

"Советник по национальной безопасности (Роберт О'Брайен - ИФ) предположил сегодня, что санкции и протесты уже заставили "замолчать" Иран, заставят его вести переговоры. На самом деле, мне все равно, начнут ли они переговоры. Это будет полностью зависеть от них, но без ядерного оружия и если они перестанут "убивать своих протестующих"", - написал Трамп в своем твиттере.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что верит в то, что Иран после ликвидации генерала Касема Сулеймани вернется за стол переговоров.

"Я думаю, что шансы сесть за стол переговоров с иранцами и заключить сделку значительно улучшились", - сказал он.

По его мнению, "иранцы поняли, что они не хотят военной конфронтации с США и что кампания максимального давления не закончится."

"Я считаю, что иранцы отступают", - добавил О'Брайен.

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