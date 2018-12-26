Трамп заявил, что не собирается выводить американские войска из Ирака

Этот контент был опубликован 26 декабря 2018 г. 20:34

Вашингтон. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует выводить американские войска из Ирака, сообщает в среду агентство Associated Press.

По его данным, в ходе визита в Ирак американский лидер сообщил, что у него "совсем нет планов" выводить американский контингент из этой страны.

По словам Д.Трампа, он хотел бы использовать Ирак в качестве "базы, чтобы при необходимости атаковать боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка - ИФ)".

Ранее в декабре президент США принял решение о выводе американских войск из Сирии.

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