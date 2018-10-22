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Этот контент был опубликован 22 октября 2018 г. 21:25 22.10.2018 - 21:25

Вашингтон. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник журналистам у Белого дома, что его не устраивают объяснения Саудовской Аравии по поводу гибели в Стамбуле оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

"Я не удовлетворен тем, что услышал", - сказал президент после разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.

Дж.Хашкаджи, работавший обозревателем американского издания "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства. В Саудовской Аравией в связи с делом Дж.Хашкаджи задержали 18 человек, сообщали саудовские СМИ.

Позднее Д.Трамп обвинил Эр-Рияд во "лжи" в связи с делом Дж.Хашкаджи.

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