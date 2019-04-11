Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 19:18

Вашингтон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что ничего не знает ни о ситуации с арестом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне, ни о деятельности этой организации.

"Ничего не знаю про WikiLeaks. Это не мое дело", - заявил он, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме, нравится ли ему эта организация.

Он добавил, что ему ничего неизвестно и про историю с арестом Дж.Ассанжа.

Эквадор в четверг лишил Дж.Ассанжа права на убежище в эквадорском посольстве в Лондон, после чего основатель Wikileaks был арестован британской полицией. В то же день Дж.Ассанжа признали виновным в неявке в британский суд в 2012 году. США запрашивают экстрадицию Дж.Ассанжа, суд рассмотрит этот вопрос в мае.

Минюст США в четверг опубликовал обвинения в отношении Дж.Ассанжа в том, что он вступил в сговор с бывшим информатором основанного Дж.Ассанжем сайта WikiLeaks Челси Мэннинг, чтобы взломать пароль на компьютерах Пентагона. В США Дж.Ассанжу теперь грозит до пяти лет тюремного заключения.

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