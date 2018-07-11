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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 16:24 11.07.2018 - 16:24

Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп рассказал, что обсуждал с канцлером Германии Ангелой Меркель вопрос газопровода "Северный поток - 2", сообщил в Twitter журналист агентства "Ассошиэйтед пресс" Джонатан Лемайер.

"Трамп ответил на мой вопрос о том, обсуждали ли они (с канцлером Германии - ИФ) российский газопровод, вызвавший ранее у него недовольство. Он сказал "да", но не уточнил детали", - написал журналист.

Ранее в среду президент США раскритиковал энергетическое соглашение между Берлином и Москвой и заявил, что Россия контролирует Германию посредством энергетических ресурсов.

"Я полагаю, что Германия - это заложник России, потому что Германия получает так много энергии от России", - сказал Д.Трамп в среду во время рабочего завтрака с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перед началом саммита альянса.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель ответила на заявление президента США о том, что Германия "полностью контролируется Россией" в связи со строительством газопровода "Северный поток-2".

"Я бы хотела добавить, что я сама испытала то, как часть Германии контролировалась Советским Союзом. И я очень рада, что сегодня мы объединенная и свободная Германия. И поэтому мы можем сказать, что мы можем проводить свою собственную независимую политику и принимать наши собственные решения", - сказала А.Меркель журналистам на саммите НАТО.

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