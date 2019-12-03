Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 16:23

Лондон. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос о заключении нового соглашения по ядерным вооружениям.

"В том, что касается ядерного оружия, я разговаривал с президентом Путиным. Он, как и мы, хотел бы подготовить какое-нибудь соглашение по ядерному оружию. На каком-то этапе к нему было бы необходимо присоединиться и Китаю", - сказал он на пресс-конференции в Лондоне.

Трамп подчеркнул, что считает важным обеспечить эффективный режим контроля над вооружениями в мире. "Ситуация в том, что касается ядерного оружия, сейчас не очень хорошая", - констатировал президент США.

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