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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 10:34 12.06.2018 - 10:34

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Сингапур. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп рассказал, что имел разговор с лидером КНДР Ким Чен Ыном до встречи в Сингапуре, сообщает во вторник журналист телеканала АВС со ссылкой на интервью американского лидера.

"Джордж Стефанопулос (ведущий АВС - ИФ) только что завершил интервью с президентом Трампом, который подтвердил, что этот саммит был не первым разом, когда он говорил с Ким Чен Ыном. Они говорили по телефону", - написал журналист Брэд Милке в своем микроблоге в "Твиттере".

Сам Дж. Стефанопулос написал в своем "Твиттере", что Д.Трамп подчеркнул в беседе с ним, что доверяет Ким Чен Ыну.

"Он (Д.Трамп - ИФ) сказал: "Он (Ким - ИФ) доверяет мне, а я доверяю ему".

Ранее в отеле "Капелла" на сингапурском острове Сентоса состоялась первая встреча лидеров США и КНДР. Официальные переговоры в расширенном составе продлились почти два часа, перед ними состоялась историческая встреча лидеров "тет-а-тет", которая продолжалась около 35 минут. По итогам переговоров лидеры обеих стран подписали документ.

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