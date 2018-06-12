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Сингапур. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп рассказал, что имел разговор с лидером КНДР Ким Чен Ыном до встречи в Сингапуре, сообщает во вторник журналист телеканала АВС со ссылкой на интервью американского лидера.

"Джордж Стефанопулос (ведущий АВС - ИФ) только что завершил интервью с президентом Трампом, который подтвердил, что этот саммит был не первым разом, когда он говорил с Ким Чен Ыном. Они говорили по телефону", - написал журналист Брэд Милке в Twitter.

Ранее в отеле "Капелла" на сингапурском острове Сентоса состоялась первая встреча лидеров США и КНДР. Официальные переговоры в расширенном составе продлились почти два часа, перед ними состоялась историческая встреча лидеров "тет-а-тет", которая продолжалась около 35 минут. По итогам переговоров лидеры обеих стран подписали документ.

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Интерфакс