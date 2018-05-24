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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 18:11 24.05.2018 - 18:11

Вашингтон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что по его мнению, отмена встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном представляет собой проблему как для КНДР, так и для мирового сообщества.

"В то время как еще многое может случиться, и теоретически в будущем есть большая возможность (урегулировать ситуацию с КНДР - ИФ), я верю, что это (отмена встречи - ИФ) - ужасная неудача для Северной Кореи, и для мира", - сказал он.

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