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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 18:25 24.05.2018 - 18:25

Вашингтон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что, по его мнению, отмена встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном представляет собой проблему как для КНДР, так и для мирового сообщества.

"В то время как еще многое может случиться, и теоретически в будущем есть большая возможность (урегулировать ситуацию с КНДР - ИФ), я верю, что это (отмена встречи - ИФ) - ужасная неудача для Северной Кореи, и для мира", - сказал он.

В то же время он допустил возможность проведения подобного саммита в будущем.

"Если Ким Чен Ын выберет конструктивные диалог и действия, я буду ждать", - подчеркнул президент.

Согласно утверждениям Д.Трампа, "яркое и прекрасное будущее может наступить только, когда угроза ядерного оружия будет устранена".

При этом Д.Трамп пообещал продолжить оказывать давление на КНДР.

"В настоящее время наши очень серьезные санкции - самые суровые, которые когда-либо вводились - и максимальная кампания давления продолжатся", - отметил он.

аю ар ан

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