Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Вашингтон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в субботу назвал свою поездку в Сингапур на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном "миссией мира".

"Через несколько минут я отправлюсь в Сингапур с миссией мира", - заявил Д.Трамп на пресс-конференции саммита G7 в Канаде.

1бф аю

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс