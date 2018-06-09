Трамп заявил, что отправляется "с миссией мира" в Сингапур на встречу с Ким Чен Ыном
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Вашингтон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в субботу назвал свою поездку в Сингапур на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном "миссией мира".
"Через несколько минут я отправлюсь в Сингапур с миссией мира", - заявил Д.Трамп на пресс-конференции саммита G7 в Канаде.
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Интерфакс