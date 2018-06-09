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Этот контент был опубликован 9 июня 2018 г. 16:31 09.06.2018 - 16:31

Вашингтон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в субботу назвал свою поездку в Сингапур на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном "миссией мира".

"Через несколько минут я отправлюсь в Сингапур с миссией мира", - заявил Д.Трамп на пресс-конференции саммита G7 в Канаде.

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