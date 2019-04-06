Этот контент был опубликован 6 апреля 2019 г. 17:47

Вашингтон. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что еще не читал весь доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, но убежден в том, что сговора с Россией перед выборами 2016 года не было.

"Я еще не читал доклад Мюллера, хотя у меня есть полное право это сделать. Я только ознакомился с выводами, и сговора не было. Помимо этого, были вынесены рекомендации нашим прекрасным генпрокурором, который не обнаружил препятствования правосудию", - написал президент в своем микроблоге в Twitter.

Кроме того, Д.Трамп в субботу в интервью телеканалу Fox And Friends назвал расследование, которым занималось ФБР, большим обманом.

"Не было сговора, не было препятствования правосудию, ничего не было", - заявил президент США.

Д.Трамп также сказал, что Демократическая партия США продолжает оказывать давление на Минюст США, чтобы доклад был опубликован как можно скорее.

В марте генпрокурор США Уильям Барр обнародовал выводы расследования спецпрокурора Р.Мюллера, по итогам которого не было выявлено доказательств сговора членов предвыборного штаба Д.Трампа с представителями России.

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