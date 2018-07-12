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*** Ким Чен Ын надеется на новую встречу с Трампом

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Вашингтон. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг опубликовал в Twitter письмо об успехах в укреплении отношений Пхеньяна с Вашингтоном, которое, ему написал лидер КНДР Ким Чен Ын.

В письме Ким Чен Ын отмечает, что он надеется на дальнейшие практические действия в рамках диалога США-КНДР.

"Я желаю, чтобы дальнейшие практические инициативы укрепили доверие к вам, господин президент", - говорится в письме.

Также Ким Чен Ын выразил убежденность в том, что "эпохальный прогресс в отношениях КНДР-США приблизит нашу будущую встречу".

"Очень приятное письмо от председателя Ким Чен Ына из Северной Кореи. Проделан большой прогресс!", - написал Д.Трамп.

В письме, датированном 6 июля, Ким Чен Ын отмечает, что совместное заявление, которое он подписал с Д.Трампом в Сингапуре, стало "началом значимого путешествия".

"Я глубоко ценю энергичные и выдающиеся усилия, которые прикладывает господин президент для улучшения отношений между двумя странами и для добросовестной имплементации совместного заявления", - говорится в письме.

Ким Чен Ын выражает надежду, что его совместные с Д.Трампом усилия, "направленные на создание нового будущего для КНДР и США точно достигнут цели".

На прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео совершил двухдневный визит в КНДР. Начало его визита пришлось как раз на 6 июля, день, которым датировано письмо от Ким Чен Ына Д.Трампу. По итогам поездки он заявил, что переговоры в Пхеньяне были продуктивными и прошли в духе доброжелательности. Он отметил, что переговоры включали в себя "детальную и содержательную дискуссию по шагам, которые следует предпринять".

Однако после визита М.Помпео МИД КНДР опубликовал заявление, в котором говорится, что "США выступили с односторонними и бандитскими требованиями по денуклеаризации". М.Помпео же заявил, что не считает требования бандитскими, обратив внимание, что аналогичных действий от КНДР по денуклеаризации ожидает Совбез ООН.

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Интерфакс