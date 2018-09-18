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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 21:30 18.09.2018 - 21:30

Вашингтон. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что он понимает опасения, которые Россия вызывает у Варшавы.

"Я поддерживаю президента (Польши - ИФ), я думаю, что он прав. Посмотрите на историю Польши и России. Эта история - продолжительная и очень сложная. Поэтому, конечно (у А.Думы - ИФ) есть право так думать", - заявил Д.Трамп, отвечая на вопрос журналистки о том, разделяет ли он убеждение А.Дуды об угрозе, которую Россия представляет для восточноевропейского региона.

Также Д.Трамп выразил мнение, что Россия, как и другие страны, уважает силу и мощь.

"Я думаю, что Россия действовала агрессивно, они уважают силу, мощь, как и все, а у нас - самая большая мощь в мире", - заявил Д.Трамп.

Д.Трамп отметил, что в настоящее время США "мягко говоря" укрепили свои вооруженные силы.

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