Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 19:08 14.06.2018 - 19:08

Вашингтон. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что ему грустно после саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре возвращаться в атмосферу "охоты на ведьм" в США.

"Сейчас, когда я вернулся из Сингапура, где мы добились большого результата с Северной Кореей, мыслительный процесс должен, как ни печально, вернуться к охоте на ведьм, никогда не забывая, что не было сговора, не было препятствий к выдуманному преступлению, которого не было", - написал он в четверг на своей странице в Twitter.

"Поэтому демократы придумали притянутое за уши преступление, сговор с россиянами, заплатили целое состояние, чтобы притянутое за уши преступление выглядело реальным, незаконно сообщили Коми засекреченную информацию, чтобы был назначен спецпрокурор, а затем сговорились, чтобы эта куча мусора ожила в фейковых новостях", - добавил американский президент.

Накануне он также написал в этой соцсети, что считает фейковые новости главным врагом Соединенных Штатов.

1эф во бп

Neuer Inhalt Horizontal Line