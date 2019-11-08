Этот контент был опубликован 8 ноября 2019 г. 16:49

Вашингтон. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в пятницу не исключил возможности того, что он посетит Парад Победы в Москве в следующем году.

"Трамп заявил журналистам этим утром, что он рассматривает возможность поездки в Москву в мае (на Парад Победы - ИФ)", - сообщает американский телеканал CNN.

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российская сторона пока не получала ответа на приглашение Трампа на празднование Дня Победы в Москву 9 мая.

Вместе с тем он отметил, что в ходе беседы президента РФ Владимира Путина и Трампа в Осаке последний "достаточно позитивно реагировал на приглашение".

"Но конкретного ответа мы еще не получали", - сказал Ушаков.

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