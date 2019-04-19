Этот контент был опубликован 19 апреля 2019 г. 2:49

Вашингтон. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что Россия не повлияла на исход президентских выборов 2016 года.

"Все, что русские сделали относительно выборов 2016 года, было сделано, когда Обама был президентом. Он говорил об этом и ничего не сделал. Но самое важное, что на голосование это не повлияло", - отметил Д.Трамп.

Сообщения президента появляются в его Twitter после того, как генпрокурор США У.Барр представил общественности отредактированную версию доклада спецпрокурора Р.Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы США в 2016 году.

В Минюсте США в четверг опубликовали отредактированную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера. Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера продлилось около двух лет. Он пришел к выводу, что сговора между штабом Д.Трампа и РФ не было.

В марте 2019 года команда Р.Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его У.Барру. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом президента США Дональда Трампа.

Изначально полный отчет Р.Мюллера опубликован не был, что не устроило многих членов Демократической партии. В частности, спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси назвала четырехстраничное резюме У.Барра по докладу спецпрокурора "снисходительным" и "бесцеремонным", добавив, что демократы должны сами сделать выводы по докладу Р.Мюллера.

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