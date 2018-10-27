Трамп заявил, что следит за ситуацией, связанной со стрельбой в Питтсбурге
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Вашингтон. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что следит за событиями в Питтсбурге, где неизвестный открыл стрельбу вблизи синагоги.
"Наблюдаю за событиями в Питтсбурге, в Пенсильвании. Правоохранительные органы на месте. Люди в районе Сквирел-хилл должны оставаться в убежище. Берегитесь стрелка", - написал он в Twitter.
Ранее местные СМИ сообщили, что жертвами стрельбы могли стать до восьми человек.
1эф яч
Интерфакс