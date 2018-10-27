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Этот контент был опубликован 27 октября 2018 г. 17:25 27.10.2018 - 17:25

Вашингтон. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что следит за событиями в Питтсбурге, где неизвестный открыл стрельбу вблизи синагоги.

"Наблюдаю за событиями в Питтсбурге, в Пенсильвании. Правоохранительные органы на месте. Люди в районе Сквирел-хилл должны оставаться в убежище. Берегитесь стрелка", - написал он в Twitter.

Ранее местные СМИ сообщили, что жертвами стрельбы могли стать до восьми человек.

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