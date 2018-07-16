Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 17:38 16.07.2018 - 17:38

Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп назвал президента России Владимира Путина хорошим соперником, отметив, что это - комплимент.

Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос "Интерфакса" по итогам саммита лидеров двух стран в Хельсинки.

"Я его соперником назвал, хорошим соперником. Он- хороший соперник на самом деле. Слово "соперник" , - это фактически комплимент", - сказал президент США, отвечая на вопрос "Интерфакса".

1дм де

Neuer Inhalt Horizontal Line