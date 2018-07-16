Трамп заявил, что слово "соперник" в адрес Путина - это комплимент
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Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп назвал президента России Владимира Путина хорошим соперником, отметив, что это - комплимент.
Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос "Интерфакса" по итогам саммита лидеров двух стран в Хельсинки.
"Я его соперником назвал, хорошим соперником. Он- хороший соперник на самом деле. Слово "соперник" , - это фактически комплимент", - сказал президент США, отвечая на вопрос "Интерфакса".
1дм де
Интерфакс