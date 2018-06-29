Трамп заявил, что снятие санкций США в отношении РФ зависит от действий России

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Этот контент был опубликован 30 июня 2018 г. 1:20 30.06.2018 - 01:20

Вашингтон. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что снятие американских санкций в отношении России зависит от действий РФ. "Посмотрим, что сделает Россия. Мы будет говорить с Россией (с президентом РФ Владимиром Путиным - ИФ) о многом", - сказал Д.Трамп журналистам, отвечая на вопрос о возможном снятии санкций с России. Встреча Д.Трампа и президента России Владимира Путина пройдет 16 июля в столице Финляндии Хельсинки. 1йф гс Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс