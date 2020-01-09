Этот контент был опубликован 9 января 2020 г. 18:18

Вашингтон. 9 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп завил о сомнениях в том, что причиной катастрофы украинского лайнера под Тегераном стал технический фактор.

"У меня есть подозрения на этот счет", - приводит телеканал CBS слова Трампа, сказанные в Белом доме в четверг.

"Кто-то, на той стороне, мог совершить ошибку", - пояснил американский лидер.

При этом он напомнил, что полет украинского самолета проходил при "довольно-таки неблагоприятных окружающих обстоятельствах".

(ПОСЛЕДУЕТ)

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