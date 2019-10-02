Этот контент был опубликован 2 октября 2019 г. 2:05

Вашингтон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп раскритиковал расследование демократов, заявив, что они проводят не процедуру импичмента, а переворот.

"Поскольку я узнаю все больше и больше с каждым днем, я прихожу к выводу, что то, что происходит, - это не импичмент, это переворот", - написал Трамп в своем твиттере.

По его мнению, расследование его предполагаемого злоупотребления властью направлено на то, чтобы "лишить людей власти, их права голоса, их свобод, их Второй поправки, религии, военных, пограничной стены и их Богом данных прав как граждан Соединенных Штатов Америки!"

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

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