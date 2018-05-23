Трамп заявил, что судьба саммита США-КНДР будет решена на следующей неделе
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Вашингтон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что перспективы его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном определятся "на следующей неделе", помощники американского лидера направились в Сингапур для подготовки саммита.
"По Сингапуру мы посмотрим. Она (встреча - ИФ) может пройти очень хорошо", - сказал Д.Трамп, выступая в среду в Белом Доме.
"Как бы то ни было, на следующей неделе мы узнаем (что будет со встречей - ИФ) в Сингапуре. Если мы пойдем на нее, я думаю, это будет здорово для Северной Кореи", - сказал он.
На 12 июня 2018 года запланирована встреча президента США Д.Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре. Ранее Ким Чен Ын заявлял, что саммит может быть отменен, если США не заинтересованы в улучшении взаимоотношений, а единственная цель переговоров - добиться от КНДР денуклеаризации.
кю аю де
Интерфакс