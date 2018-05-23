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Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 19:50 23.05.2018 - 19:50

Вашингтон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что перспективы его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном определятся "на следующей неделе", помощники американского лидера направились в Сингапур для подготовки саммита.

"По Сингапуру мы посмотрим. Она (встреча - ИФ) может пройти очень хорошо", - сказал Д.Трамп, выступая в среду в Белом Доме.

"Как бы то ни было, на следующей неделе мы узнаем (что будет со встречей - ИФ) в Сингапуре. Если мы пойдем на нее, я думаю, это будет здорово для Северной Кореи", - сказал он.

На 12 июня 2018 года запланирована встреча президента США Д.Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре. Ранее Ким Чен Ын заявлял, что саммит может быть отменен, если США не заинтересованы в улучшении взаимоотношений, а единственная цель переговоров - добиться от КНДР денуклеаризации.

кю аю де

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