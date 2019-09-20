Этот контент был опубликован 20 сентября 2019 г. 18:14

(дополненная версия, добавлены 5 - 6-й и 8-й абзацы)

Вашингтон. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в Белом доме в пятницу о способности американских военных в этот момент и одновременно атаковать 15 целей на территории Ирана, сообщает агентство Bloomberg.

"Самое простое, что я могу сказать: хорошо, ну давайте атакуем 15 разных и важных целей в Иране. Я могу сделать это, и вопросов больше нет", - сказал президент журналистам.

Однако, по словам Трампа, он считает, что сдержанность в этом вопросе является демонстрацией силы США.

"Я думаю, то, как мы сейчас действуем (в отношении Ирана - ИФ), демонстрирует намного больше силы", - отметил Трамп.

В то же время Трамп пояснил, что Вашингтон всегда способен применить силу против Ирана, и что "нет страны, более подготовленной к такому", чем США. Он напомнил, что при его правлении США уже потратили $1,5 трлн на укрепление своих вооруженных сил, а в будущем на эти цели будут затрачены еще $738 млрд.

По его словам, в случае вооруженного конфликта у Ирана нет никаких шансов выиграть его у США.

Кроме этого, Трамп упомянул, что собирается обсудить с командой по нацбезопасности варианты действий в отношении Ирана.

При этом он высоко оценил способности нового советника по национальной безопасности Роберта О'Брайена. Президент добавил, что О'Брайен "делал великолепную работу" на предыдущем посту - специального посланника президента в госдепе по делам заложников.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что в пятницу Пентагон намерен представить президенту Дональду Трампу список мер, которые США могут принять в отношении Ирана в ответ на удары по нефтяным объектам Саудовской Аравии, ответственность за которые Вашингтон выложил на Тегеран.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников и крылатых ракет. В частности, был атакован нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

1аю

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