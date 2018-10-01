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Этот контент был опубликован 1 октября 2018 г. 19:00 01.10.2018 - 19:00

Вашингтон. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что использует политику введения пошли в отношении других стран, в том числе Китая, лишь для того, чтобы облегчить ведение переговоров по торговым вопросам.

"Я использую их (пошлины - ИФ) для переговоров. И я надеюсь, что мы сможем достичь отличной сделки с Китаем. Честной сделки и взаимной сделки", - сказал Д.Трамп, выступая перед журналистами в связи с достижением договоренности с Мексикой и Канадой по торговому соглашению.

Ранее в ходе этого же выступления Д.Трамп заявил, что Китай на данном этапе заявляет о выступает за торговые переговоры с США, но де-факто к ним пока не готов.

В прошлом месяце вступили в силу 10%-ные пошлины США на китайские товары стоимостью $200 млрд в год. Китай ввел аналогичные ответные пошлины на товары американского экспорта объемом $60 млрд в год.

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