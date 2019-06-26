Вашингтон. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп рассчитывает на продуктивный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке.
"У меня будет очень хороший разговор с (Путиным - ИФ)", - сказал Трамп в среду, отвечая на вопрос журналистки CNN у Белого дома прежде, чем отправиться на саммит.
(ПОСЛЕДУЕТ)
1аю ар де
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