Вашингтон. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп рассчитывает на продуктивный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке.

"У меня будет очень хороший разговор с (Путиным - ИФ)", - сказал Трамп в среду, отвечая на вопрос журналистки CNN у Белого дома прежде, чем отправиться на саммит.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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