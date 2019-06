Вашингтон. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп рассчитывает на продуктивный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке.

"У меня будет очень хороший разговор с (Путиным - ИФ)", - сказал Трамп в среду, отвечая на вопрос журналистки CNN у Белого дома прежде, чем отправиться на саммит.

"То, о чем я буду говорить, не ваше дело", - отметил он в ответ на вопрос, намерен ли он затронуть в разговоре с Путиным тему возможного вмешательства РФ в выборы США 2020 года.

Трамп неоднократно критиковал CNN и другие американские СМИ, которые симпатизируют политикам Демократической партии США. А в январе 2018 года на сайте Республиканской партии Трамп опубликовал список журналистов, которым он присудил собственно выдуманную премию за публикацию недостоверных сообщений. В нем оказались, в том числе, представители телеканала CNN, газет The New York Times и The Washington Post.

Кроме этого, ряд СМИ утверждал, что Трамп якобы пытается скрыть детали своих консультаций с Путиным. Так, газета The Washington Post опубликовала материал о том, что Трамп скрывает содержание своих бесед российским президентом и даже отобрал у своего переводчика записи, которые он вел во время переговоров Трампа и Путина на встрече в Гамбурге в 2017 году.

В результате демократы в Палате представителей Конгресса США позднее требовали от Белого дома обеспечить им полный доступ к документам, касающимся переговоров президентов США и РФ. Также конгрессмены хотели получить доступ к переводчику Трампа, присутствовавшему на переговорах американского лидера с Путиным.

