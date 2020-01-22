Этот контент был опубликован 22 января 2020 г. 12:12

Брюссель. 22 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду объявил, что его администрация разработала план по сдерживанию распространения нового типа коронавируса.

"У нас есть план и мы думаем, что этим можно будет очень хорошо заняться. Мы уже очень хорошо занялись этим. Центр по контролю и профилактике заболеваний великолепен (в работе - ИФ)", - цитируют западные СМИ его слова, сказанные "на полях" Всемирного экономического форума в Давосе.

Накануне стало известно, что в американском штате Вашингтон подтвержден первый случай заболевания в США новым типом коронавируса.

В декабре в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Сообщалось, что первые заболевшие подхватили вирус на городском рынке морепродуктов в этом городе.

На данный момент в Китае зарегистрировано 440 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом. От заболевания уже скончались девять человек.

Двое больных обнаружены в Таиланде, по одному - в Южной Корее, Японии и США. В Сингапуре в связи с подозрением госпитализированы семь человек.

Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения в среду проведет экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.

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