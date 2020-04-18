Этот контент был опубликован 19 апреля 2020 г. 0:38

***Одним из примеров этого служит недавно достигнутое соглашение по нефти

Вашингтон. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заверил, что у США складываются хорошие отношения с Россией.

"У нас очень хорошие отношения с Россией... Я разговаривал по телефону с королем Саудовской Аравии, с президентом России Владимиром Путиным, мы вместе выработали соглашение по нефти - это очень важное соглашение и для них, и для нас. Я работал с Путиным, и с (саудовским) королем над ним (над соглашением). Президент Путин проявил себя как настоящий джентльмен, и то, чего мы сделали, было действительно важно", - сказал Трамп.

Страны ОПЕК+ на заседании в прошлое воскресенье договорились снизить нефтедобычу и призвать основных производителей, не входящих в альянс, обеспечить соразмерный и своевременный вклад в усилия, нацеленные на стабилизацию нефтяного рынка.

Лидеры сделки - Россия и Саудовская Аравия - заявляли о готовности заключить новое соглашение, если другие страны, в частности, США, также ограничат добычу.

Сделка, к которой присоединились и США, предусматривает сокращение добычи нефти на 20 млн баррелей в сутки.

1ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!