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Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 17:32 09.10.2018 - 17:32

*** Он уверен, что представители России, Китая и других стран любят и уважают Хейли

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Вашингтон. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что уходящая в отставку постпред США при ООН Никки Хейли официально покинет свой пост в конце этого года.

"Никки Хейли, постоянный представитель при ООН, имеет для меня особое значение. Она была в ООН в самого начала с нами (с начала работы нынешней американской администрации -ИФ)", - сказал он на пресс-конференции во вторник.

Во время встречи в Белом доме с Н.Хейли Д.Трамп, в частности, заявил что "мы вместе сделали фантастическую работу".

"Она сказала мне, примерно, шесть месяцев назад: "Вы знаете, к концу года я хочу взять небольшой перерыв", - отметил американский лидер.

Президент подчеркнул, что Н.Хейли, может быть, займет другую должность в американской администрации.

"Она была очень успешным губернатором Северной Каролины. Она проделала фантастическую работы, мы решили множество проблем. С КНДР была масса проблем. А теперь мы продвигаемся, прекрасно продвигаемся", - сказал Д.Трамп.

При этом он отметил, что и после ухода Н.Хейли с ее поста, администрация будет с ней в "постоянном контакте".

"Она знает основных игроков, - она знает Китай, Россию, Индию, она знает всех, и они, со своей стороны, любят и уважают ее", - сказал он.

В свою очередь Н.Хейли заявила, что у нее нет планов по участию в президентских выборах в США в 2020 году, и сказала, что она будет поддерживать Д.Трампа.

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