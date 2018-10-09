Трамп заявил, что Хэйли покинет пост постпреда в конце этого года
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Вашингтон. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что уходящая в отставку постпред США при ООН Никки Хэйли официально покинет свой пост в конце этого года, передает агентство "Блумберг".
Во время встречи в Белом доме с Н.Хэйли Д.Трамп, в частности, заявил что "мы вместе сделали фантастическую работу".
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Интерфакс