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Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 16:51 09.10.2018 - 16:51

Вашингтон. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что уходящая в отставку постпред США при ООН Никки Хэйли официально покинет свой пост в конце этого года, передает агентство "Блумберг".

Во время встречи в Белом доме с Н.Хэйли Д.Трамп, в частности, заявил что "мы вместе сделали фантастическую работу".

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