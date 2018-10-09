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Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 16:57 09.10.2018 - 16:57

Вашингтон. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что уходящая в отставку постпред США при ООН Никки Хэйли официально покинет свой пост в конце этого года, передает агентство "Блумберг".

Во время встречи в Белом доме с Н.Хэйли Д.Трамп, в частности, заявил что "мы вместе сделали фантастическую работу".

Президент отметил, что Н.Хэйли займет другую должность в американской администрации.

В свою очередь Н.Хэйли заявила, что у нее нет планов по участию в президентских выборах в США в 2020 году, и сказала, что она будет поддерживать Д.Трампа.

"Блумберг" также сообщает, что Д.Трамп назначит преемника Н.Хэйли в ближайшие два - три недели.

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