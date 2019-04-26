Этот контент был опубликован 26 апреля 2019 г. 17:53

Вашингтон. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что он чувствует себя молодым и энергичным, и потому - может работать на посту главы государства.

"Ну, я себя чувствую молодым человеком. Я так молод. Я поверить в это не могу...Я молодой энергичный человек", - заявил президент, отвечая на вопрос, в каком возрасте уже поздно становиться президентом.

В то же время, Д.Трамп отметил, что не может определить, не слишком ли стар демократ Джо Байден для президентского поста.

"Я смотрю на Джо (Байдена - ИФ). Вот про него я не знаю", - сказал Д.Трамп.

Когда у президента спросили, слишком ли пожилой Дж.Байден для того, чтобы быть президентом, Д.Трамп ответил, что он бы "никогда не стал говорить, что кто-то слишком пожилой".

Президенту Д.Трампу 72 года, Дж.Байдену, который в четверг объявил о намерении баллотироваться в президенты США в 2020 году, 76 лет. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс также заявлял, что намерен бороться за президентское кресло в качестве кандидата от Демократической партии. Б.Сандерсу в настоящее время 77 лет.

Эксперты полагают, что Дж.Байден может стать главным оппонентом Д.Трампа, если его выдвинут кандидатом в президенту от Демократической партии США.

В настоящее время Д.Трамп является самым пожилым человеком, занявшим должность президента США.

1мм во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!