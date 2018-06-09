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Этот контент был опубликован 9 июня 2018 г. 16:46 09.06.2018 - 16:46

Вашингтон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - "Группа семи" может добиться большего, если в ее составе будет Россия, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.

"Группа восьми" - это более продуктивный формат, чем "Группа семи", - сказал он, выступая на пресс-конференции на саммите G7 в Канаде.

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