Трамп заявил, что G8 с Россией более продуктивный формат, чем G7 без нее
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Вашингтон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - "Группа семи" может добиться большего, если в ее составе будет Россия, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.
"Группа восьми" - это более продуктивный формат, чем "Группа семи", - сказал он, выступая на пресс-конференции на саммите G7 в Канаде.
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Интерфакс