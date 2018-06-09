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Этот контент был опубликован 9 июня 2018 г. 17:09 09.06.2018 - 17:09

Вашингтон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - "Группа семи" может добиться более значительных результатов, если в ее составе будет Россия, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.

"Группа восьми" - это более продуктивный формат, чем "Группа семи", - сказал он, выступая на пресс-конференции на саммите G7 в Канаде.

"Я предпочел бы видеть Россию в составе G8, нежели формат G7", - сказал президент США, отвечая на вопрос о том, стоит ли странам "Группы семи" вернуть Россию в группу.

Кроме этого, отвечая на вопрос журналиста о том, стоит ли США признать Крым частью России, Д.Трамп заявил, что данный вопрос лучше адресовать предыдущей американской администрации.

"Задайте этот вопрос (бывшему - ИФ) президенту (США Бараку - ИФ) Обаме, это он упустил Крым, это произошло при его администрации... Но с тех пор прошло уже много времени", - сказал Д.Трамп.

1ла аю де

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