Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 13:12 29.05.2018 - 13:12

Вашингтон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Американский президент Дональд Трамп во вторник заявил, что переговоры относительно организации саммита США-КНДР в настоящее время продолжаются.

"Мы собрали великолепную команду для переговоров с Северной Кореей. В настоящее время проходят встречи по вопросу о саммите", - написал Д.Трамп в своем "Твиттере".

"Заместитель председателя Северной Кореи (зампред Центрального комитета Трудовой партии Кореи) Ким Ён Чхоль сейчас направляется в Нью-Йорк. Основательный ответ на мое письмо, спасибо вам!" - добавил американский лидер.

На прошлой неделе Белый дом распространил письмо Д.Трампа, в котором президент США сообщил, что отказывается от проведения саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, намеченного на 12 июня, из-за враждебных заявлений со стороны КНДР.

Пхеньян отреагировал на это, заявив, что по-прежнему готов к диалогу. После этого американский сказал, что не исключает, что саммит КНДР-США все же состоится.

Ранее во вторник стало также известно, что заместитель председателя Центрального комитета Трудовой партии Кореи генерал Ким Ён Чхоль отправился в США для подготовки саммита лидеров двух государства. Ожидается, что в ходе визита он встретится с госсекретарем США Майком Помпео.

вл ар

Neuer Inhalt Horizontal Line