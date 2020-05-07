Этот контент был опубликован 7 мая 2020 г. 22:15

Вашингтон. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Наступил подходящий период для развития сотрудничества Вашингтона и Москвы, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

"Я сказал, что сейчас для этого очень подходящее время", - сказал он журналистам в Белом доме, говоря о состоявшемся ранее телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы - самая могущественная держава в мире, а они - важная и могущественная держава. И почему это мы не можем сотрудничать?" - спросил Трамп.

Он пояснил, что долгое время расследование о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы в 2016 году мешало странам налаживать отношения. В рамках расследования предвыборный штаб Трампа подозревали в координации действий с РФ, однако в итоге выяснилось, что координации не было.

"Все эти мистификации мешали нам заключать сделки", - сказал Трамп. По его словам, теперь постепенно все элементы этой "мистификации" становятся известны. Он предсказал, что в ближайшие недели по этому поводу могут появиться интересные новости.

Трамп с самого начала утверждал, что "российское расследование" было инициировано его политическими противниками, пытавшимися отстранить его от власти.

1во аг

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