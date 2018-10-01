Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Вашингтон. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Власти Индии выразили готовность начать переговоры с Вашингтоном по торговым вопросам, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Они связались с нами и сообщили, что хотят немедленно начать переговоры", - сказал он, выступая в Белом доме.

При этом Д.Трамп отметил, что в Индии действуют несправедливые торговые ограничения, касающиеся американских товаров.

1во

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс