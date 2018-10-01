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Этот контент был опубликован 1 октября 2018 г. 17:45 01.10.2018 - 17:45

Вашингтон. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Власти Индии выразили готовность начать переговоры с Вашингтоном по торговым вопросам, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Они связались с нами и сообщили, что хотят немедленно начать переговоры", - сказал он, выступая в Белом доме.

При этом Д.Трамп отметил, что в Индии действуют несправедливые торговые ограничения, касающиеся американских товаров.

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