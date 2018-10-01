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Этот контент был опубликован 1 октября 2018 г. 18:28 01.10.2018 - 18:28

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Вашингтон. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Власти Индии выразили готовность начать переговоры с Вашингтоном по торговым вопросам, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Они связались с нами и сообщили, что хотят немедленно начать переговоры", - сказал он, выступая в Белом доме.

При этом Д.Трамп отметил, что в Индии действуют несправедливые торговые ограничения, касающиеся американских товаров. Так, в частности, речь идет о мотоциклах американской компании Harley-Davidson, на которые, по словам президента, действуют тарифы в 100%.

"Когда мы отправляем мотоциклы Harley-Davidson и другие товары в Индию, они взимают очень-очень высокие пошлины. Я говорил с премьер-министром (Индии Нарендрой - ИФ) Моди, и он хочет их сократить весьма значительно. Никто (в предыдущих американских администрациях - ИФ) не говорил с этими людьми", - заявил Д.Трамп.

"На мотоциклы - тариф в 100%. Ты отправляешь мотоциклы в Индию, и на них действует пошлина в 100%. Это очень высоко, это как барьер. Кто их будет покупать? Это так дорого стоит" - добавил он.

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