Этот контент был опубликован 30 мая 2019 г. 15:09

Вашингтон. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что готов проводить переговоры с иранским руководством и предположил, что Тегеран хочет прийти к соглашению с Вашингтоном по спорным вопросам.

"Если Иран хочет поговорить, то я готов", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

Трамп добавил, что по его ощущениям, "Иран хочет заключить со мной сделку".

"Я хотел бы хороших отношений с Ираном", - заключил президент США.

В последнее время отношения между Ираном и США обострились. 8 мая, ровно через год после выхода США из СВПД, Тегеран объявил, что приостанавливает выполнение части обязательств по СВПД.

При этом Иран дал европейским подписантам ядерного соглашения 60 дней на выполнение своей части обязательств. В противном случае Тегеран откажется от ограничений по уровню обогащения урана, а также от модернизации реактора на тяжелой воде в Араке.

В свою очередь президент США Трамп пригрозил расправиться с Ираном, если он будет угрожать Вашингтону и провоцировать конфликт.

Позже американский лидер заявил, что Вашингтон не стремится к смене руководства в Иране.

Иранское руководство пока не делало заявлений о готовности к переговорам с США.

1во 1вл

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!