Этот контент был опубликован 9 сентября 2019 г. 20:42

Вашингтон. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Американский президент Дональд Трамп в понедельник заявил, что "враг" США в Афганистане подвергся самому сильному за последние 10 лет удару.

"Мы исполняем роль полицейских в Афганистане, хотя это не должно было быть работой наших великих солдат", - написал Трамп в Twitter.

"За последние четыре дня мы нанесли удар по нашему врагу сильнее, чем когда-либо за последние 10 лет", - отметил президент США. При этом он не привел каких был то ни было подробностей. Сообщений о масштабных американских ударах в Афганистане за последние дни не поступало.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп на выходных отменил запланированную секретную встречу с лидерами "Талибана" из-за теракта в Кабуле, который унес жизни 12 человек, включая одного американского военнослужащего.

В ответ на этот шаг администрации США представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид заявил в воскресенье, что американцы в Афганистане понесут еще большие потери. По его словам, переговоры между сторонами шли достаточно успешно до субботы, а на 23 сентября было намечено начало внутриафганского диалога.

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