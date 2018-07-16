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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 13:40 16.07.2018 - 13:40

Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил, что у Москвы и Вашингтона есть прекрасная возможность наладить отношения.

"У наших двух стран есть огромная возможность для того, чтобы наладить отношения", - сказал Д.Трамп на встрече тет-а-тет с В.Путиным в Хельсинки.

Он подчеркнул, что на протяжении нескольких лет эти отношения были негативными.

"Я думаю, что есть возможность, чтобы эти отношения между нашими странами стали чрезвычайно позитивными", - сказал президент США.

Д.Трамп напомнил, что "во время своей предвыборной кампании говорил о том, что ладить с Россией хорошо".

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